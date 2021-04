Windrad statt Club: Camo & Krooked legten in 70 Metern Höhe auf

Corona-sicher und ohne Publikum

Eigentlich hätte es ein richtiges Musikfestival mit Besuchern werden soll, doch die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. "Dann haben wir entschlossen, dass wir die Auftritte trotzdem machen und diese online streamen. Wir wollten die Branche etwas unterstützen und den Künstlern eine Plattform zum Auftreten geben", sagt Jaksch-Fliegenschnee.

Insgesamt werden drei Windräder als Festivalorte dienen. Die erste Aufnahme fand am Mittwoch in Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt-Land statt. Zwei weitere Auftritte in Wien und im Weinviertel mit anderen Künstlern folgen in den nächsten Wochen. Am 30. April wird das Windrad-DJ-Festival dann online gestreamt.

Damit der Auftritt Corona-sicher über die Bühne gehen kann, wurden laut Veranstalter zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Der Auftritt fand daher auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Alle Beteiligten mussten mit einem negativen Corona-Test am Aufnahmeort eintreffen und wurden vor Ort nochmals getestet.