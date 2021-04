St. Pölten: Neuer Glanz für das Zugpferd des Ötscherbären

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Freude ist ihnen anzusehen, denn Werkstättenleiter Oliver Bachinger und Lackiermeister Werner Großschädl haben ein Projekt abgeschlossen, das Eisenbahnfans begeistern wird. In den vergangenen vier Monaten wurde im Zentrum der „Niederösterreich Bahnen“ in der Landeshauptstadt St. Pölten in Eigenregie die 111 Jahre alte Schmalspur-Elektrolok E10 neu lackiert und aufgearbeitet.

Viele werden das Gefährt kennen, ist es doch das Zugpferd des Erlebniszuges „Ötscherbär“, der immer an Samstagen (Mai bis Ende Oktober) von St. Pölten nach Mariazell unterwegs ist. Ab morgen wird die Lok wieder in den Wallfahrtsort touren.