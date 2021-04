Heiße Asche verursachte Tischlereibrand im Bezirk St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Hohe Rauchsäulen stiegen am Montagvormittag über Weinburg (Bezirk St. Pölten Land) auf. Die Lagerhalle einer Tischlerei in Klangen stand in Vollbrand.

Sachschaden auf sechsstelligen Eurobetrag geschätzt

Laut Ermittlern sei der Brand durch die Ablagerung von heißer Asche verursacht worden. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden wurde von der Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit einem sechsstelligen Eurobetrag angegeben.