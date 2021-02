Silo explodiert: Großeinsatz im Bezirk St. Pölten

Aktuell stehen sechs Feuerwehren bei einem Großeinsatz in Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) im Einsatz. In einer Tischlerei soll es zu einer Explosion in einem Sägespänesilo gekommen sein. Der obere Teil des Silos wurde dabei durch die enorme Detonation weggerissen. Teile davon wurden auf angrenzende Hallen geschleudert. Derzeit sind die Feuerwehren mit den Löscharbeiten des Silos beschäftigt. Die Tischlerei selbst ist laut Feuerwehr nicht betroffen, verletzt wurde auch niemand.