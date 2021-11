St. Pölten im Herbst: Konzerte, Kultur und Kammermusik

Auch das Cinema Paradiso hält einige spannende und facettenreiche Abende bereit. Am 18. November tritt die österreichische Rockband "My Ugly Clemtine" auf. Der Tagebuch Slam am 24. November eignet sich besonders für Sprach- und Geschichtenbegeisterte. Weitere Konzerte gibt es zum Beispiel von Stiller Has & Alex Miksch Trio, der Kyle Eastwood Band oder Cornelius Obonya mit dem Karl Eichinger Trio.