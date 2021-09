Schubertlieder ertönen in St. Pöltens Fußgängerzone

Neue Kompositionen

Am 5. Oktober findet der Konzertzyklus im Salon sein Finale. Die beiden Youngster of Arts-Preisträger Roland Fristritzer und Julia Purgina präsentieren im Konservatorium für Kirchenmusik zwei gänzlich neue Kompositionen mit Bezug auf Schuberts Streichquartettsatz.

Veranstaltet werden auch diese Konzerte in Zusammenarbeit mit der städtischen Kulturabteilung vom Kulturraum Stiftgasse St. Pölten rund um Stefan Zenkl. Infos zu den Konzerten rund um das Schubert-Jubiläum sind unter www.schubert200.at zu finden. Karten gibt es in der Buchhandlung Schubert bzw. an der Abendkassa.