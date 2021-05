St. Pölten: Im Bordell Geld und Erinnerung verloren

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Eigentlich hätten die beiden Angeklagten den Schwurgerichtssaal im Landesgericht St. Pölten ohne Handschellen betreten sollen, doch nach kurzer Freiheit befinden sich ein ehemaliger Bordell-Betreiber aus der Landeshauptstadt und sein 40-jähriger Schuldeneintreiber wieder im Gefängnis. Die ursprüngliche Entscheidung des Richters war von einer höheren Instanz aufgehoben worden.

Cobra stürmte Bordell

Der Fall, der bereits vier Prozesstage hinter sich hat, hatte österreichweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Juli 2020 stürmten Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich und der Spezialeinheit Cobra ein Bordell in St. Pölten. Der Verdacht: In dem Etablissement soll Kunden Absinth in Getränke beigemengt worden sein.