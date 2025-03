Foto aus dem Jahr 1856: Faszinierende Aufnahme St. Pöltens entdeckt

Aufgetaucht ist die Aufnahme vor Kurzem bei einem Grazer Antiquitätenhändler. Es zeigt den Rathausplatz mit Blick in Richtung Franziskanerkloste r. „Das Foto ist ein ganz frühes Zeugnis von Fotografie in der Stadt. Vergleichbares stellt nur eine Aufnahme der St. Pöltner Eisschützengesellschaft aus den späten 1850er-Jahren dar, das allerdings nur Personen zeigt“, erklärt der Leiter des Stadtmuseums, Thomas Pulle .

Das älteste bekannte Foto, das in St. Pölten aufgenommen wurde, stammt aus dem Jahr 1856. Jetzt hat der Museumsverein das Bild gekauft und wieder an seinen Ursprungsort zurückgebracht.

Das Bild zeigt auch Personen, die am Rathausplatz verstreut stehen. Laut Pulle handle es sich um Soldaten der Hesser, also des St. Pöltner Hausregiments. Weil sie im nahe gelegenen Karmeliterhof untergebracht waren, haben sie wohl den Platz „zum Exerzieren“ genutzt.

Bekannter Fotograf

Neben dem Jahr der Aufnahme ist auch der Name des Urhebers verewigt. Heinrich Ferstler war in der heutigen Landeshauptstadt ein angesehener Künstler. Neben der Malerei arbeitete er auch, als einer der Ersten in der Stadt, an der Fotografie. Die galt damals noch als sehr moderne Kunstform.