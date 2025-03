Pleite für Kika/Leiner: Was wird aus den verlassenen Immobilien in St. Pölten?

Die Kika-Zentrale in der Porschestraße in St. Pölten ist verwaist, der Parkplatz leer, vom Glanz vergangener Tage nichts mehr zu spüren. "Wir danken für Ihre Treue" steht auf einem Zettel beim Eingang geschrieben.

In der Zdarskystraße, nur ein paar Kilometer entfernt, im Hauptlager der Pleite gegangenen Möbelkette, stapelten sich bis vor einigen Wochen noch 10.000 Kubikmeter an neuer Frühjahrsware.

Tatsächlich gehören die Immobilien der Supernova-Group um ihren Chef Frank Albert, einen Betreiber von Einkaufszentren in Südosteuropa. Er will nun für österreichweit 17 Filialen neue Mieter bzw. Käufer finden.

In St. Pölten, so hört man, habe der Supermarkt-Riese Spar großes Interesse daran, das ehemalige Zentrallager künftig zu nutzen. Ein Deal, der Sinn machen würde, weil Spar nur einen Steinwurf von dem Areal entfernt bereits ein großes Logistikzentrum betreibt. Möchte sich Spar also in St. Pölten erweitern?

"Dazu geben wir keine Auskunft", sagt eine Sprecherin.

Vermarktung dauert Monate

Auch in der Supernova-Group hält man sich vorerst noch bedeckt. "Derzeit läuft die Vorbereitung der Vermarktung (Verkauf oder langfristige Vermietung) der betreffenden Objekte. Die Vermarktung wird erfahrungsgemäß einige Monate in Anspruch nehmen. Daher können wir Ihnen leider noch keine konkreten Informationen zur Zukunft der Objekte in St. Pölten liefern", berichtet Michael Slamanig von der Pressestelle.