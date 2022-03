St. Pölten ehrt im März die Frauen der Stadt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am Internationalen Frauentag werden Frauen nicht nur über die Grenzen hinweg gemeinsam gefeiert. Es wird auch weltweit die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen gefordert und Ungerechtigkeit angeprangert. Und zusätzlich wird jenen Frauen gedacht, die mit ihren Handlungen den Weg für nachfolgende Frauengenerationen geebnet haben.

Auch in St. Pölten hat es bereits Tradition, dass es einen aus diesen Gründen einen gesamten Frauenmonat gibt. Geplant sind auch diesen März einige Aktionen und Attraktionen.

"Walk of Fame" in der Fußgängerzone

Bereits vor dem eigentlichen Frauentag, lädt das SPÖ-Bezirksfrauenkomitee St. Pölten am 5. März um 10 Uhr zum „Walk of fame“ mit dem Titel „St. Pölten – Deine Töchter“ auf den Rathausplatz ein. Ein Monat lang kann dieser Walk of Fame in der Fußgängerzone besucht werden.

Am 11. März findet um 18 Uhr das Theater „Sternenfrauen“ im Cinema Paradiso statt. Die Frauenplattform St. Pölten lädt zu dieser Veranstaltung bei freiem Eintritt ein. Im Stück werden Frauen portraitiert, die schon früh dazu beigetragen haben, die Geheimnisse rund um Sterne, Planeten und Weltall zu entschlüsseln.

Film-Fokus auf starke Frauen

Im Cinema Paradiso wird im März generell ein Fokus auf starke Frauen gesetzt. Dafür werden die Filme Luchadoras (OmU), Billie (OmU), The World to Come (OV) und Maiden (OmU) gezeigt. Die Filme sind auch für Schulen buchbar. Nähere Infos gibt es unter www.cinema-paradiso.at/st-poelten.