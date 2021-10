St. Pölten: Domplatz als neuer Standort für den Weihnachtsmarkt?

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

In der Landeshauptstadt machen Gerüchte die Runde, dass der Weihnachtsmarkt heuer auf den Domplatz übersiedeln könnte. Dafür soll der Eislaufplatz am Rathausplatz (14. Dezember 2020 bis Ende Februar 2021), der in der vergangenen Saison von den Menschen stark frequentiert wurde, vergrößert werden. Wie berichtet, nutzten rund 20.000 Menschen das Angebot.

"Noch keine Entscheidung gefallen"

Werden die Standler nun vor den Dom übersiedeln? „Es ist noch keine Entscheidung gefallen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Derzeit beobachte man noch die Entwicklung der Corona-Situation.

Fest steht, dass es heuer kein „Weihnachten im Park“ geben wird. Die Hauptstadt-Feuerwehr hat den Event bereits vor Wochen abgesagt.