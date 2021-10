Einsatzkräfte wappneten sich für Starkregenereignisse im Großraum St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

„Stark angestiegene Bäche und Flüsse durch verstärkten Niederschlag in den vergangenen Tagen.“ So lautete die Ausgangssituation für rund 120 Einsatzkräfte, die am vergangenen Samstag an der Katastrophenschutzübung „Niederösterreich 21“ teilnahmen.

Einsätze im Großraum St. Pölten

Die unterschiedlichen Szenarien wurden dafür an sechs verschiedenen Standorten im Großraum St. Pölten durchgespielt, wobei die Wasserrettung Niederösterreich und Wien, gemeinsam mit dem Bundesheer, der Polizei, der Bergrettung, wie auch der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes zusammenarbeitete.