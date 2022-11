St. Pölten: Comeback für vorweihnachtliche Events der Wasserrettung

Am 18. Dezember wird feierlich ein Christbaum im Ratzersdorfer See versenkt. Der Brauch ist ein Dank für einen unbeschadeten Sommer und ein Gedenken an die im Wasser verunglückten Personen.

Los gehts um 17 Uhr mit einem Fackelzug der Kinder und aller Junggebliebenen. Nachdem der Baum versenkt wurde, gibt es dann eine Gedenkminute, in der alle anwesenden Organisationen ihre Blaulichter einschalten.

Zur Stärkung wird es Punsch, Tee und kleinere Speisen geben. Mehr Infos gibts unter 0664 / 961 36 88