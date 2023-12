St. Pölten wird zum Paradies für alle Brettspiel-Fans

Was vor fast zehn Jahren mit einem losen Zusammentreffen von einigen Fans begann, ist heute ein Verein mit knapp 60 Mitgliedern. Die „BrettSpielWölfe“ aus St. Pölten sind der größte Brettspielverein in Niederösterreich, ihre Treffen halten sie regelmäßig in der Landeshauptstadt ab.

➤ Lesen Sie auch: Das Signa-Beben und die Folgen für St. Pölten

Wer ebenfalls in diese Welt voller Spannung und Abenteuer eintauchen will, der sollte sich diesen Freitag (von 10 bis 20 Uhr) und Samstag (10 bis 18 Uhr) etwas Zeit nehmen und den Saal der Begegnung (Gewerkschaftsplatz 2) aufsuchen. Dort wird nämlich ein großes Spielespektakel über die Bühne gehen, veranstaltet wird der Event von den „BrettSpielWölfen“. Bei freiem Eintritt können rund 400 Spiele ausprobiert werden. Für Catan, einen der ganz großen Klassiker, finden sogar Qualifikationsturniere für die österreichischen Meisterschaften statt.