Sommer-Tanzwoche für Kinder und Jugendliche in St. Pölten

Bereits zum neunten Mal findet der Danceflash Workshop in St. Pölten statt. Von 3. bis 11. Juli werden internationale Dozenten, darunter Michael Fichtenbaum, Artur Kolmakov, Michael Kropf, Renato Zanella und Rainer Krenstetter sowie Solisten aus der Wiener Staatsoper und dem Europaballett Workshops gestalten.

Für Anfänger und Profis

Sowohl für junge Anfänger als auch für junge Profis werden Kurse im Theater des Balletts angeboten. Die Teilnehmeranzahl ist jedoch aufgrund des Covid19-Präventionskonzepts eingeschränkt. Außerdem müssen strenge Hygienevorschriften eingehalten werden.

Bei einer Abschlussgala am 11. Juli bekommen die jungen Tänzerinnen und Tänzer die Möglichkeit vor Publikum aufzutreten. „Ich freue mich über das rege Interesse trotzt erschwerter Bedingungen und auf den Workshop, der zur Förderung junger Tanz-Talente beiträgt!“, so Anastasia Irmiyaeva, Obfrau des Vereins International and National Danceprojects und Organisatorin des Workshops.

Anmelden können sich tanzbegeisterte Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis zum vollendeten 26. Lebensjahr.

Infos unter: www.danceflash.eu