Richter geben grünes Licht für Traisental-Schnellstraße

Herber Rückschlag für die Gegner der geplanten Traisental-Schnellstraße S34 von St. Pölten nach Wilhelmsburg. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat am 6. April den UVP-Bescheid des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) bestätigt. Somit ist dieser auch rechtskräftig.

"Verlust von Waldfunktionen"

Allerdings kam der Senat auch zu dem Entschluss, dass der Bescheid in Teilen abzuändern ist. Vor allem geht es hier um den Schutz des Wachtelkönigs, eine in Österreich geschützte Vogelart.

Das BVwG formuliert es so: "Für die Erhaltung seiner Lebensräume werden Ausgleichsflächen im Ausmaß von 28.183 m2 geschaffen, deren dauernde Rodung durch das Gericht bewilligt wurde. Der damit einhergehende Verlust von Waldfunktionen wird durch Maßnahmen zur Verbesserung des Waldzustandes (Strukturverbesserungen) in nahegelegenen Wäldern kompensiert. Im Detail sind Ausgleichsmaßnahmen im Verhältnis 1:3 vorgesehen; es sollen also insgesamt 84.549 m² Waldfläche strukturell verbessert werden."