So wird in St. Pölten die Weihnachtszeit gefeiert

Virus hin oder her: Das Christkind lässt sich nicht aufhalten. Dessen ist sich auch die Stadt St. Pölten bewusst und setzt in diesen besonderen Zeiten auf ein besonderes coronagerechtes Adventprogramm.

Bereits seit Ende November erstrahlen die Gassen der Innenstadt in weihnachtlichem Glanz. Funkelnde Sterne und Schneeflocken der neuen Winterbeleuchtung sollen nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern generell die Wintermonate erhellen.

Kunst-Installation

Auch oft unbeachtete architektonische Juwele der Innenstadt sollen in einem neuen Licht erstrahlen, und zwar durch die Gebäudebeleuchtung „Bright Spots“ des Multimedia-Künstlers Markus Kautz. Am Donnerstag, 10. Dezember, startet die Kunst-Installation in der Wiener-Straße zwischen 16.30 und 18.30 Uhr. Danach zieht sie am nächsten Advent-Donnerstag in die Schreinergasse weiter und hat am 24. Dezember in der Linzerstraße zwischen 10 und 12 Uhr ihr Finale.