Was in St. Pölten (noch) nicht funktioniert

Bürgerbeteiligung

Die Stadt will die Meinung der Bürger wissen. Gut so. Ganz aktuell zum Beispiel bei der Gestaltung des Rings um die Altstadt. Doch das Interesse bei solchen Initiativen hielt sich in der Vergangenheit oftmals in Grenzen. Bestes Beispiel: Die geplante Errichtung einer Grünen Zone rund um das Universitätsklinikum.

Zwar war die (politische) Diskussion um eine gebührenpflichtige Parkzone ohne zeitliche Beschränkung recht emotionsgeladen, beim Volk hielt sich die Aufregung in Grenzen. Nur rund drei Prozent der im Gebiet gemeldeten Bewohner nutzten die Gelegenheit, um an den Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Und auch bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2024 schien der Funke auf die Bürger nicht recht überzuspringen.