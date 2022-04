So können die St. Pöltner im Mai und Juni Geld beim Parken sparen

Obwohl das Parken zunehmend kostenpflichtig wird, nimmt die Anzahl der Parkscheine ab. Der Grund: Handyparken. Parktickets können hier per App oder SMS online gebucht werden. Pro Buchung ist dabei ein Service-Entgeld von 0,18 Euro zu bezahlen. In St. Pölten werden diese Gebühren in den Monaten Mai und Juni diesen Jahres entfallen, wie die Stadt in einer Aussendung mitteilte.

Bezahlung per Handyrechnung

Um Handyparken nutzen zu können, melden sich Nutzer und Nutzerinnen einmalig an. Dies geschieht entweder bei der Erstnutzung der App oder unter www.handparken.at. Derzeit können Nutzer und Nutzerinnen in St. Pölten in der Kurzparkzone im Zentrum und im Zeitraum von Mai bis Ende August auch an den Seen parken. Die Bezahlung der Parktickets erfolgt dabei entweder über die Handyrechnung oder über das Girokonto.