So hat die Feuerwehr im Bezirk St. Pölten gewählt

Großer Auflauf am Samstag in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf im Bezirk St. Pölten. Die Wahl des Bezirksfeuerwehrkommandos St. Pölten stand an, es wurden aber auch noch weitere Entscheidungen getroffen.

Freuen durften sich unter anderem Georg Schröder und Max Ovecka. Schröder wurde als Bezirksfeuerwehrkommandant in seinem Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Ovecka.