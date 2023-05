Skurrile Bürgermeisterwahl in NÖ endet mit juristischer Prüfung

Der erste Wahldurchgang brachte mit jeweils zwölf und drei ungültigen Stimmen keine Mehrheit. Zum zweiten Wahldurchgang stieß ein weiterer ÖVP-Mandatar hinzu – das Ergebnis ergab mit jeweils 14 Stimmen abermals eine Patt-Situation.

Los-Entscheidung platzte

Die Gemeindeordnung sieht in so einem Fall eine Entscheidung per Los vor. Davor zog Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann (Grüne) aber die Reißleine.

Es müsse juristisch geprüft werden, ob der verspätet eingetroffene Mandatar überhaupt stimmberechtigt sei. „Wir wollen keine Beschlüsse fassen, die nicht rechtskräftig sind. So viel Zeit muss sein“, kommentiert Hippmann.

Die Enttäuschung über die aufgeschobene Entscheidung war bei beiden Kandidaten groß. Eine Fortsetzung der Neuwahlen wird es in etwa zwei Wochen geben.