"Abgrundtiefer Hass": SPÖ-Stadtchef in NÖ rechnet ab und tritt zurück

Dennoch: Zum Showdown am 4. Mai wird es nicht mehr kommen. "Ich werde mein Amt zurücklegen", sagt Ameisbichler im Gespräch mit dem KURIER. Er will aber "wilder Abgeordneter bleiben", verrät er. "Ich will verhindern, dass die Stadt zu einem Selbstbedienungsladen für einige Politiker wird. Dafür werde ich kämpfen."