SKN St.Pölten: Antigentest zum Fanartikel-Shopping

Wer Fanartikel im Shop des spusu SKN St. Pöltens shoppen will, kann sich dort von nun an auch gleich auf das Coronavirus testen lassen. Denn ab Montag, 17. Mai, öffnet im Fantreff der NV Arena eine öffentliche Teststraße.

Jeweils montags, mittwochs und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr wird das Angebot gratis angeboten. Das Ergebnis der Antigen-Schnelltestung wird im Anschluss direkt auf das Mobiltelefon übermittelt und gilt für 48 Stunden als Zutrittsbestätigung für Restaurants, Veranstaltungen und mehr wie der SKN in einer Aussendung mitteilt.

Testung für Fans vor letztem Heimspiel

"Anlässlich des bevorstehenden Heimspiels des spusu SKN gegen den TSV Hartberg am Freitag, 21. Mai, 19 Uhr, werden die Öffnungszeiten allerdings adaptiert angeboten", so die Veranstalter. So wird die Teststraße ausnahmsweise statt am Mittwoch am Donnerstag (20.5.) geöffnet sein, "um allen Fans, die das letzte Heimspiel der Wölfe in dieser Saison besuchen möchten, entsprechende Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen".

Bisher wurde die Testraße nur intern für das Sportleistungszentrum sowie für Partner, Sponsoren und den Verein selbst betrieben, wie General Manager Andreas Blumauer mitteilt. „Nun haben wir die Abläufe entsprechend optimiert, um auch der gesamten Bevölkerung einen guten Service bieten zu können", so Blumauer.