Corona-Testbus für kleine Betriebe im Bezirk St. Pölten unterwegs

In Niederösterreich ist die Zahl an Covid-19-Patienten auf Intensivstationen weiter hoch. Das Corona-Testangebot wurde durch den Einsatz von zwei adaptierten Autobussen für Betriebe weiter ausgebaut. Diese sind in ganz Niederösterreich unterwegs, um Mitarbeiter kleinerer Betriebe ohne eigene Teststraße, ein Testangebot zu bieten.

Im Bezirk St. Pölten machte einer der beiden Busse Halt in Böheimkirchen und Herzogenburg. Nächsten Dienstag, 20. April, kommt der Testbus erneut in die beiden Gemeinden.

Fahrplan werde laufend aktualisiert

Der Fahrplan werde laufend adaptiert, der jeweils aktuelle Stand sowie weitere Informationen zu den Bussen ist zu finden unter wko.at/noe/testbus oder www.ecoplus.at/testbus.

„Wir wollen das Service für Betriebe und ihre Beschäftigten weiter ausbauen, um die Sicherheit zu erhöhen und Infektionsketten rascher zu durchbrechen“, betonen WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, und ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.