Durch Corona Job verloren, in der Teststraße Beschäftigung gefunden

1,6 Millionen Euro werden investiert

Figl hat in dem System, das in den vergangenen Monaten immer wieder erweitert wurde, einen wichtigen Platz eingenommen. Er nimmt die Auswertungen der Tests vor. „Ich bin also der Erste, der weiß, ob jemand positiv getestet wurde“, erzählt er. Die Namen der Betroffenen kennt er freilich nicht, er hat nur Strichcodes vor sich.