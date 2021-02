SKN St. Pölten sammelt unbrauchbare Gegenstände für guten Zweck

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Um den Nachwuchs der Wölfe und das Special Needs Team des Vereins finanziell zu unterstützen, startet der SKN St. Pölten eine Spendenaktion der etwas anderen Art. Denn anstelle von Geldspenden sammeln die Fußballer auf den ersten Blick Unbrauchbares.

Sammelboxen aus dem Fan Shop

Das scheinbar Unbrauchbare wird durch die Firma Denner aus Laa an der Thaya, zu barem Geld gemacht. Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr können Sammelboxen im Fanshop des SKN abgeholt bzw. volle wieder abgeben werden, die dann abgeholt, sortiert und der weiteren Verwertung zu geführt werden.

Je nach der Menge der gesammelten Gegenstände erhält der Verein dann eine Geldleistung, die zu 100 Prozent an den Nachwuchs und das Special Needs Team geht. Sammeln kann jeder, der sich an der Aktion beteiligen möchte.

Von Haaren bis Münzen

Die Liste der gesuchten Dinge könnte nicht unterschiedlicher sein. So werden neben alten oder ungenutzten Mobiltelefonen beispielsweise auch Haarzöpfe von Friseurläden gesucht, da daraus Echthaarperücken gefertigt werden können.