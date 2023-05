Skandalbauer im Bezirk St. Pölten erwartet Tierhaltungsverbot

Der VGT hatte im Jahr 2013, vergangenen September und heuer auf Missstände hingewiesen und Anzeigen eingebracht. Fotos und Videos zeigten u.a. sterbende und verwesende Lämmer, Ziegen und Rinder, Tiere in Fäkalien und Kadaver in Tonnen vor dem Gebäude. Der Verein forderte ein Tierhaltungsverbot. Der Bescheid, der in Vorbereitung sein dürfte, sei "der erste wichtige Schritt", meinte Lena Remich vom VGT.

Frist von vier Wochen

Nach Zustellung gelte eine Frist von vier Wochen, in der der Betreiber eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erheben könne, wurde in der Aussendung informiert. Der Rechtsweg "könnte zu weiteren Verzögerungen führen". Ein rechtsgültiges Tierhaltungsverbot sei im landwirtschaftlichen Bereich "eher eine Seltenheit - und im Falle von Tierquälerei wie dieser ein enorm wichtiger Schritt", hielt der VGT in der Aussendung fest.