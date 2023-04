Aufschrei nach dem milden Urteil für Skandal-Bauern in NÖ

Der Bauer selbst suhlte sich bei der Verhandlung in Selbstmitleid. Er sei überlastet gewesen, leide immer wieder unter Rückenschmerzen, gab er zu Protokoll.

Skizziert wurde vom Richter ein Geschäftsmodell, das stets an der Schwelle zum Tierschutzverstoß wandle. Es sehe so aus, dass „Sie viele Tiere zu günstigen Preise beziehen, die schon in sehr schlechtem Zustand sind“, sagte der Vorsitzende zum Beschuldigten. Tiere, „die man in anderen Betrieben töten würden“. Dem pflichtete der Angeklagte bei.