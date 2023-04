Erneut Missstände in einem Mastbetrieb in NÖ: Landwirt muss vor Gericht

"Tote Lämmer, Ziegen und Rinder liegen zwischen den Lebenden - ein Kitz liegt bewegungsunfähig am Boden im Sterben. Die Leichentonnen am Betrieb sind randvoll und stehen teilweise direkt neben den Stallbuchten", berichtete der Verein in einer Aussendung.

"In diesem Betrieb sterben offensichtlich unheimlich viele Tiere. Fällt das den Behörden oder der Tierkörperverwertung nicht auf?", fragte Lena Remich vom VGT und forderte Konsequenzen.

"Stark verwahrlost"

Aufnahmen von Februar und April 2023 zeigen VGT-Angaben zufolge u.a. "junge Rinder mit schweren Hautproblemen" und eine "zentimeterhohe Gülleschicht am Boden". Insgesamt wirke die Haltung "nach wie vor stark verwahrlost", was angesichts der bereits zuvor aufgedeckten Missstände und Anzeigen gegen den Betrieb (auch schon 2022 und 2013) "höchst bedenklich ist", hieß es.

Der VGT sah ein Versagen des Kontrollsystems. Anzeigen wurden laut Aussendung nun erneut an die Bezirkshauptmannschaft und die Staatsanwaltschaft St. Pölten erstattet.