Schwerer Unfall im Morgengrauen: Auto krachte gegen Baum

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in der Marktgemeinde Markersdorf-Haindorf (Bezirk St. Pölten) mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Laut Angaben der Feuerwehr Markersdorf-Markt wurde das Unfallfahrzeug so stark deformiert, dass hydraulische Rettungsgeräte zum Einsatz kommen mussten.