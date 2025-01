Bombendrohungen gegen Schulen in NÖ: Verdächtige wurden ausgeforscht

Es waren nur ein paar Zeilen, die aber eine große Wirkung erzielten. Als in der Nacht auf den 17. Dezember 2024 bei mehreren Schulen in St. Pölten Droh-E-Mails eingingen, lösten diese einen riesigen Polizeieinsatz aus.

Dass die Bildungsdirektion NÖ so rigoros reagierte, hatte auch mit dem Inhalt der Schreiben zu tun. So war der Text nicht nur zum Teil in arabischer Schrift geschrieben, sondern es wurde auch mit Sprengsätzen gedroht. Als Unterzeichner der Mails trat ein deutscher Dschihadist auf.

Bestand in der Landeshauptstadt St. Pölten also tatsächlich Terror-Gefahr?