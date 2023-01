Schüsse bei Polizeieinsatz in NÖ: Mann bekannte sich teilschuldig

Duo in Gewahrsam

Der 25-Jährige ohne Führerschein soll den nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw mit gestohlenen tschechischen Kennzeichen in der Landhausgarage abgestellt und danach versucht haben, mit einer 28-jährigen Rumänin per Zug zu flüchten. Das Duo wurde am 26. November 2022 am Bahnhof St. Pölten in Gewahrsam genommen.

In Summe sah sich der österreichische Staatsbürger im Rahmen der Einzelrichterverhandlung einer ganzen Reihe an Vorwürfen gegenüber. Neben Gefährdung der körperlichen Sicherheit, versuchter schwerer Körperverletzung von Beamten und Widerstand gegen die Staatsgewalt ist das - in Bezug auf die gestohlene Kennzeichen, die der 25-Jährige aus Geldnot verwendet haben will - Urkundenunterdrückung. Ebenfalls verantworten muss sich der junge Mann wegen unbefugten Besitzes einer Waffe, konkret eines Wurfmessers. Hinzu kommen schwere Sachbeschädigung und fahrlässige Körperverletzung.