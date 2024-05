Fragwürdiger Grundstücksdeal: ÖVP-Bürgermeister in NÖ tritt zurück

Der nach einem Grundstücksgeschäft in Kritik geratene ÖVP-Bürgermeister von Pyhra (Bezirk St. Pölten), Günter Schaubach, tritt zurück. Ende Juni will er das Amt an seine Nachfolgerin übergeben, berichteten die NÖN am Mittwoch online. Schaubach soll mit der Umwidmung und dem Verkauf eines Grundstücks Gewinn gemacht haben.