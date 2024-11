Mega-Kran in St. Pölten: Papier-Riese baut neues Biomassewerk

Der riesige Kran, der derzeit auf dem Gelände der Firma Salzer in St. Pölten steht, hat am Donnerstag eine schwere Aufgabe zu meistern. Eine knapp 60 Tonnen schwere Turbine musste in der neuen Biomasseanlage platziert werden, Mensch und Maschine gewannen dabei den Kampf gegen widrige Wetterbedingungen.

Die Anlage, die im Frühsommer kommenden Jahres in Betrieb gehen soll, wird künftig Ökostrom produzieren – für die Industrie und für Haushalte. Dass neben dem Millionenprojekt noch ein alter Kohleturm steht, zeigt auch den Wandel in der Energieversorgung.

Erst vor kurzem beschloss die Landesregierung ein mehr als 25 Millionen Euro teures Biomasse-Paket. In Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land), Neidling (Bezirk St. Pölten-Land) und Bisamberg (Bezirk Korneuburg) sollen neuen Anlagen errichtet werden, in Mödling, Gmünd und Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) sind Erweiterungen bestehender Werke geplant.

Gute Nachrichten aus Dürnrohr

Dass nun ausgerechnet am Areal des Papier-Riesens Salzer in der Landeshauptstadt auf grüne Energie gesetzt wird, ist kein Zufall: „Besonders in der Papierindustrie ist es wichtig, in Zukunft eine nachhaltige wettbewerbsfähige Energieversorgung zu haben“, betonte Geschäftsführer Thomas Salzer.

Laut EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz hat der Landesenergieversorger bereits vier Biomassewerke errichtet.

Gute Nachrichten hatte die EVN am Donnerstag übrigens auch aus Dürnrohr zu berichten. Die Müllverbrennungsanlage, die von der katastrophalen Flut schwer beschädigt wurde, konnte wieder hochgefahren werden. Die ersten Tests seien sehr positiv verlaufen, so Sprecher Stefan Zach.