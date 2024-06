Rote Nasen bringen Lebensfreude in die Heime

Der Verein „Rote Nasen“ hat allen Grund zur Freude: Seit 30 Jahren sind die Clowns im Einsatz, um Lachen und Lebensfreude zu kranken und leidenden Menschen zu bringen. Die Geschichte des Vereins begann 1994 in Österreich, als eine Handvoll Clowns zunächst Kinderstationen in Wien und Graz besuchten. Seither wurden bei 67.708 Visiten österreichweit fast drei Millionen Menschen mit der Kraft des Humors gestärkt – und zwar nicht nur Kinder im Krankenhaus, sondern auch Senioren in Pflegeheimen, Erwachsene in Reha-Einrichtungen, auf Wachkomastationen und in psychiatrischen Einrichtungen, Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung.

„Ich gratuliere dem Team der Clowndoctors zu ihrem Jubiläum und bedanke mich für die Freude, die sie mit ihren Aktivitäten verbreiten“, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Feier im PBZ St. Pölten.