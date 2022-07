Rauschige Nächte: Duo kaperte Straßenwalze und fuhr gegen Mauer

Zwei Nächte lang ließen es ein Tscheche und ein Österreicher ordentlich krachen. Sie feierten und tranken Alkohol, bis ihnen das Geld ausging. Dann kamen der 15-Jährige und der 18-Jährige auf folgende Idee: Sie wollten mit dem Auto nach Tschechien fahren, um den Großvater des 15-Jährigen um Geld anzuschnorren.

Bagger angezapft

Recht weit kam das Duo allerdings nicht, ihnen war der Sprit ausgegangen. Deshalb stoppten sie in Wallsee (Bezirk Amstetten), um auf einer Baustelle Bagger anzuzapfen. 30 Liter Diesel erbeuteten sie dabei, damit aber noch nicht genug. Ihnen fiel auch noch eine Straßenwalze auf, mit der sie ein paar Runden drehten. Die Fahrt endete schließlich an einer Mauer. Wie die Polizei später herausfand, sollen die beiden auch in Thürnbach Diesel gestohlen haben.

Urteile

Am Dienstag mussten sich der Tscheche und der Österreicher am Landesgericht St. Pölten verantworten. Beide bekannten sich schuldig und zeigten Reue. "Es war eine blöde Idee", sagte der 15-Jährige zu Richter Markus Grünberger. Der Jugendliche kam mit einer Diversion davon, muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.