Rad und E-Scooter kollidieren: Zwei Verletzte in St. Pölten

Ein folgenreicher Unfall ereignete sich am Donnerstag in der Wienerstraße in St. Pölten. Ein Radfahrer und ein E-Scooter-Lenker waren zusammengekracht.

Die Lenker wurden bei dem Zusammensoß verletzt. Sie erlitten Prellungen, eine Person brach sich dabei sogar die Nase.

Anzeige als Draufgabe

Da die Fahrer beide unerlaubterweise auf dem Gehsteig unterwegs waren, wurden sie von der Polizei zudem noch angezeigt.

Im besten Fall erwartet die Unfalllenker jeweils eine Verwaltungsstrafe. Da es durch den Crash aber auch zu teilweise schweren Körperverletzungen kam, wird gerichtlich über die weitere Klärung entschieden werden müssen.