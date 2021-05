Krems: Jugendliche verletzte sich bei E-Scooter-Unfall schwer

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Sturz mit einem E-Scooter in Etsdorf am Kampf (Bezirk Krems) hat am Mittwochnachmittag für eine 16-Jährige schwere Verletzungen zur Folge gehabt. Die Jugendliche wurde von "Christophorus 2" in die Klinik Donaustadt nach Wien transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Das Mädchen war im Bereich eines Busumkehrplatzes gegen einen Maschendrahtzaun gefahren.