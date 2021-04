Prozess um Großbrand in St. Pölten: Es steht Aussage gegen Aussage

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Marathon-Verhandlung am Freitag am Landesgericht St. Pölten. Stundenlang befragte der Richter den Angeklagten und Zeugen, um Licht in einen Fall zu bringen, der in Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten nach wie vor für heftige Diskussionen sorgt.

Konkret geht es darum, wer für den Großbrand am 29. November 2020 verantwortlich ist. Wie berichtet, wurde ein Wirtschaftsgebäude ein Raub der Flammen, zudem sind mehrere Wohnungen in einem angrenzenden Haus seit dem Vorfall unbewohnbar. Der Schaden geht in die hunderttausende Euro.