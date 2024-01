"Nicht ernst gemeint": Ex-Hooligan bedrohte Freundin mit dem Tod

"Früher", erinnert sich der 37-Jährige, "habe ich Menschen ohne Grund zusammengeschlagen." Heute wird der gebürtige Wiener und Ex-Hooligan in Handschellen in das Landesgericht St. Pölten gebracht.

Weihnachten musste der Angeklagte im Gefängnis verbringen, weil er am 8. Dezember seine damalige Lebensgefährtin in Angst und Schrecken versetzt haben soll. Grund für den Ausraster soll Eifersucht gewesen sein. "Sie hat nachts in einem Chat geschrieben", erzählt der 37-Jährige. Als ihm die 30-Jährige dann noch mitteilte, dass sie sich von ihm trennen will, trat er gegen die Schlafzimmertüre und zündete danach noch die Bettdecke an.

Alkotest ergab 2,2 Promille

"Das war ein Fehler, das tut mir leid", gibt der Angeklagte bei dem Prozess am Montag schließlich kleinlaut zu. 12 Bier soll der Mann zudem an dem besagten Tag intus gehabt haben, ein Alkotest der Polizei ergab später 2,2 Promille.