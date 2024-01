Mann mit Machete: Polizei erschoss im Burgenland einen Angreifer

Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) einen Mann, der Exekutivbeamte mit einer Machete angegriffen haben soll, erschossen. Dem vorangegangen ist ein Familienstreit in einem Haus.

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland am späten Nachmittag mitteilte, wurde die Exekutive gegen 14.30 Uhr wegen einer Familienstreitigkeit zum Einfamilienhaus im Kurort gerufen.

Laut bisherigen Erhebungen habe beim Eintreffen der Polizisten ein Mann seine Ehefrau mit einer Machete bedroht. Die Aufforderung der beiden Exekutivbeamten, die Machete niederzulegen und zu kooperieren, wurden vom Mann ignoriert, auch ein Einsatz des Pfeffersprays sei ohne Wirkung geblieben.