Aufgrund der Beschreibung wurde der 61-jährige österreichische Staatsbürger von den Polizeibeamten schnell ausfindig gemacht und angehalten, die Machete wurde später in einem Gebüsch in der Nähe einer Haltestelle gefunden, berichtete die Polizei am Sonntag. Laut Aussagen eines 34-jährigen Kaffeehausbesitzers habe der Tatverdächtige sein Lokal betreten und dabei wild schimpfend plötzlich die Machete gezogen. Der 34-Jährige sei daraufhin mit dieser angegriffen worden, mehrmals musste er demnach ausweichen, um nicht getroffen zu werden.