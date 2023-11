Wiener Lokalbesitzer wurde mit Schusswaffe bedroht und geschlagen

Ein 63-Jähriger hat am Samstag gegen 13 Uhr die Polizei alarmiert, er gab an, in seinem Lokal in Wien-Margareten von einem Mann erst mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein, dann sei ihm diese gegen den Kopf geschlagen worden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick erlitt das Opfer eine rund zwei Zentimeter große Platzwunde. Trotz einer Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige fliehen.

➤ Lesen Sie auch: Wiener Terrorverdächtiger laut Islamismus-Screening "hochgefährlich"