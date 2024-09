Prozess in NÖ: Stiefgroßvater ging mit 13-Jähriger duschen

Für den Staatsanwalt ist der Fall klar. Was der 52-Jährige mit seinem Opfer gemacht hat, ist schwerer sexueller Missbrauch. So steht es auch in der Anklageschrift.

Josef Gallauner, der Rechtsanwalt des St. Pöltners, betont hingegen, dass sein Mandant immer seine Unschuld beteuert habe.