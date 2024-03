"Sie hat noch beschleunigt": Alko-Lenkerin rammt Pensionisten-Paar

Am 6. Mai 2023 war die 43-jähriger Niederösterreicherin mit einem Auto in Langenlebarn im Bezirk Tulln unterwegs. Zuvor hatte sich die Frau allerdings noch dem Wein hingegeben, zwei Flaschen soll sie getrunken haben, ein Alkotest der Polizei ergab später mehr als 1,8 Promille.

Auf einer Kreuzung passierte es dann. Die Lenkerin soll laut Anklage ein Stoppschild übersehen und einen BMW gerammt haben. An ein Stoppschild kann und will sich die Angeklagte nicht mehr so recht erinnern, "aber ich bin schuldig", sagt sie.

In dem anderen Wagen sitzt ein Pensionisten-Paar aus Niederösterreich. "Auf einmal", erinnert sich der Fahrer, "ist ein Auto aus der Seitengasse herausgeschossen. Die Lenkerin hat sogar noch beschleunigt", erzählt das Opfer. Der tonnenschwere BMW wird durch die Wucht des Unfalls von der Straße geschleudert, kracht in eine Mauer.

Die beiden Insassen werden zum Teil schwer verletzt. Von "wochenlangen Schmerzen" und offenen Fleischwunden, berichtet der Pensionist, seine Gattin hinkt noch immer, kann ihrer geliebten Feldarbeit bis heute nicht mehr nachgehen.