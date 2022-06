Pride-Monat: St. Pölten zeigt sich im Juni in Regenbogenfarben

Auch das Sommerfest „Sind im Garten" bietet Programm für Klein und Groß, Kulinarik à la Foodtrucks und Sommervibes. Mit dieser zweitägigen Feier im Zeichen von Freiheit verabschiedet sich Brigitte Fürle nach neun Jahren als Künstlerische Leiterin des Festspielhauses.

Vielfalt in den Sälen

Auch das Cinema Paradiso sorgt für ein abwechslungsreiches Juni-Programm. Am 17. Juni wird so etwa der neue Science-Fictionfilm „Everything Everywhere all at Once" gezeigt.

Das „Best of Cinema" präsentiert am 7. Juni Claude Pinoteaus „La Boum – Die Fete“ aus dem Jahr 1980, und am 9. Juni feiert der Weltladen St. Pölten mit dem Film „Cholitas“ von Jaime Murciego und Pablo Iraburu seinen 20. Geburtstag.

Auch das Film-Café hat diesen Monat bei Kaffee und Kuchen jede Menge Leckerbissen parat. Gezeigt werden unter anderem „Der Onkel", die Action-Komödie „Massive Talent" mit Nicolas Cage oder der japanische Animationsfilm „Belle".

After Pride Clubbing

Am 18. Juni lädt das Cinema Paradiso zum „After Pride Clubbing 2022" bei freiem Eintritt. Am 30. Juni ist es dann schließlich so weit: Das Cinema Paradiso Open-Air-Kino eröffnet am Rathausplatz mit der Film-Party „Mamma Mia" seine Tore.

