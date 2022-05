Für Mensch und Natur: Die Spitze des Erholungseisberges in St. Pölten

„Aus einer monotonen Agrarfläche wurde ein wunderschönes und vielfältiges Paradies für Mensch und Tier geschaffen“, hätten sich laut Bürgermeister Stadler auch schon Kröten und Wasservögel angesiedelt. Die weitläufigen Freiflächen würden künftig viel Platz für Freizeitaktivitäten, wie Fußballspielen oder Drachensteigen bieten. Neben den Bewohnern von 60 neu entstandenen Grundstücken, soll die „Eisbergspitze“ auch künftig den 1.600 Mitarbeitern des geplanten Sicherheitszentrums Erholung bieten, so Stadler.

Gegen Lichtverschmutzung

Über sieben Millionen Euro wurden in das neue Naherholungsgebiet investiert. In diesem Budget war auch eine Aufforstung von 14.200 Quadratmetern Stadtwald vorgesehen. „Die Aufforstungsfläche wurde eingezäunt, um die jungen Pflanzen vor Wildverbiss zu schützen“, so Stadtgärtner Robert Wotapek. Gegen die steigende Lichtverschmutzung wurden neue selbstdimmende Laternen installiert.

