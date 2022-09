Premieren für Groß und Klein zum Saisonstart im Landestheater NÖ

Kehrt auf dem St. Pöltner Rathausplatz langsam der Herbst ein, dann beginnt im Landestheater NÖ die neue Saison. So wird die neue Spielzeit am morgigen Samstag, den 17. September, mit der Premiere von Arthur Schnitzlers "Reigen" eröffnet. In der Koproduktion mit den Salzkammergut-Festwochen Gmunden werden die Abgründe intimer Beziehungen unter der Intendanz von Ex-Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann beleuchtet.

Feldmaus kommt mit viel Musik auf die Bühne

Doch nicht nur Erwachsene kommen gleich zum Saisonauftakt in Theatergenuss. Schon am 23. September wird um 16 Uhr mit "Frederick die Maus" auch die erste Kinder-Premiere gefeiert. Die Feldmaus aus dem weltbekannten Kinderbuchklassiker von Leo Lionni wird in der Inszenierung von Mia Constantine mit viel Musik und Theaterzauber auf die Bühne gebracht werden.

Dabei wird die Produktion aber die bekannte Bühne des Landestheaters verlassen und bis 4. März 2023 in der Bühne im Hof zu sehen sein. Neben Autogrammstunden nach jeder Vorstellung (außer bei der Premiere) wird es am 5. November auch noch ein Schnupperworkshop der Theatervermittlung zum Stück geben.

Wiederaufnahme und Gespräch zu Artenvielfalt

Am Tag nach der "Frederick"-Premiere wird mit der ersten Vorstellung auch "Schwarzes Meer" von Irina Kastrinidis in der Inszenierung von Frank Castorf wieder in den Spielplan aufgenommen.