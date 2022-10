Polizeihund Cameron konnte abgängigen 82-Jährigen finden

Bange Stunden musste eine 83-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land durchstehen. Am gestrigen Dienstag bemerkte sie am Nachmittag, dass ihr an Demenz erkrankter Ehemann abgängig und im gemeinsamen Haushalt nicht zu finden war. Sie verständigte die Polizei.

Eine Drohne, der Hund Cameron der Polizeihundeinspektion St. Pölten und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gablitz machten sich auf die Suche nach dem 82-Jährigen.

Abgängiger im Dickicht

Cameron konnte den Vermissten gegen 17.50 Uhr im Dickicht eines steilen Waldabhanges aufstöbern. Der Abgängige dürfte bei dem Vorfall unverletzt geblieben sein, wurde jedoch zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Tulln verbracht.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: