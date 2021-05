Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall bei St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) am Abend des 9. Mai hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag einen Zeugenaufruf gestartet.

Opfer starb noch an der Unfallstelle

Ein 24-Jähriger war offensichtlich infolge eines Ausweichmanövers wegen eines entgegenkommenden, überholenden Autos mit seinem Pkw an der B 39 gegen einen Baum geprallt und seinen Verletzungen erlegen.